أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه "تسلم التقرير النهائي المتعلق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة من هيئة التفتيش المركزي، وضم اقتراحات عدة منها توصية باحالة هذا الملف الى النيابة العامة التمييزية".
وأكد أنه "سيحيل الملف في أقرب وقت الى النيابة العامة، وخصوصا أن هناك أشخاصا من خارج الوزارة يجب التحقيق معهم".
كما اشار الى أنه "أرفق المعلومات بالملف الذي كان بحوزة لجنة الاقتصاد والصناعة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة تسلم التقرير النهائي عن شبهات الفساد في الوزارة وتضمن توصية باحالة الملف الى النيابة التمييزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.