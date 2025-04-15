الحجار استقبل الحاج وبحث مع الحسن أمورا تهم النقابة والمحامين

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب رازي الحاج، وتم عرض آخر المستجدات على الساحة الداخلية.

كما بحث مع نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن يرافقه وفد من النقابة، في أمور تهم النقابة والمحامين وعلاقتهم مع الإدارات العامة والضابطة العدلية.