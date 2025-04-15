"تجمع العسكريين المتقاعدين": لتحرك مطلبي مركزي في 24 الحالي بعد انقضاء الاعياد

اعلن "تجمع العسكريين المتقاعدين"، في بيان اليوم، انه "بعد انقضاء المهلة الممنوحة الى الحكومة اللبنانية بتاريخ 15 نيسان الحالي، والقاضية بإيجاد حل سريع وحل مستقبلي لرواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد والناتجة عن خلل كبير بين فئات الموظفين، اجتمع بصورة استثنائية ممثلون عن المجموعات المنضوية تحت مسمى "تجمع العسكريين المتقاعدين" وقرروا اجراء تحرك مطلبي كبير مركزي نهار الخميس بتاريخ 24 نيسان 2025 بعد انقضاء الاعياد واعطيت التعليمات للجان التجمع للتحضير المفصل للتحرك المزمع اعلاه". ودعا "التجمع" عائلاتهم وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية مشاركة "التجمع" في التحرك لرفع الصوت ورفع الغبن اللاحق بهذه المجموعات".

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