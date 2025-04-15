ترامب لزيلينسكي: لا تبدأ حربًا ضد خصم أكبر منك بعشرين مرة وتتوقع الحصول على صواريخ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن كييف تطلب الصواريخ باستمرار معقبا "لا يمكنك أن تبدأ صراعا ضد من هو أكبر منك 20 مرة وتتوقع أن تحصل على صواريخ".

وطُلب من ترامب التعليق على قول فلاديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا كانت مستعدة لدفع 15 مليار دولار مقابل 10 منظومات صواريخ أرض- جو من طراز باتريوت (SAM) لكن واشنطن رفضت بيعها".

فقال ترامب: "انظر، عندما تبدأ حربا، عليك أن تعرف أنه يمكنك الفوز بها، أليس كذلك؟ أنت لا تبدأ حربا ضد شخص أكبر منك بعشرين مرة وتأمل أن يمنحك الناس صواريخ"، مذكرا أنه خلال ولايته الرئاسية الأولى زود كييف بأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات.

وكان زيلينسكي قد تحدث في وقت سابق عن استعداد أوكرانيا لشراء حزمة كبيرة من الأسلحة من الولايات المتحدة، تشمل أنظمة "باتريوت"، ولكنه لم يحدد المبلغ ومصدر الأموال. وفي مقابلة حديثة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، صرح زيلينسكي أن كييف تنوي شراء أنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى من واشنطن على حساب شركائها الأوروبيين. وفي ذات الوقت، اعترف زيلينسكي بأنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن شراء أنظمة "باتريوت".

