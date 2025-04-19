بطولة ألمانيا: بايرن يواصل زحفه نحو اللقب برباعية في مرمى هايدنهايم

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : واصل بايرن ميونيخ زحفه نحو استعادة لقب الدوري الألماني لكرة القدم وداوى جراحه القارية بفوز عريض على مضيفه هايدنهايم 4 0 السبت في المرحلة الثلاثين.

وحسم بايرن المباراة في شوطها الأول بثلاثية تناوب على تسجيلها الإنكليزي هاري كاين (12)، النمسوي كونراد لايمر (19) والفرنسي كينغسلي كومان (36)، قبل أن يضيف يوزوا كيميش الرابع في الثاني (56).

وبعد خروجه من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد إنتر الإيطالي وتبخّر حلمه في خوض المباراة النهائية المقررة على أرضه في ملعب "أليانتس أرينا" في 31 أيار/مايو، يأمل الفريق البافاري بتعويض هذا الإخفاق، كما خروجه من مسابقة كأس ألمانيا، بالتتويج بلقب الدوري الذي حمل درعه باير ليفركوزن في الموسم الماضي.

ورفع بايرن رصيده إلى 72 نقطة موسعا الفارق مع ليفركوزن إلى تسع نقاط موقتا، قبل مواجهة الأخير لمضيفه سانت باولي الأحد في ختام المرحلة.

وبكّر كاين بالتسجيل بعد 12 دقيقة بتسديدة من خارج المنطقة إثر تمريرة من الفرنسي ميكايل أوليسيه.

وبات مهاجم توتنهام السابق أقرب إلى حسم لقب الهداف، بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفا، بفارق سبعة أهداف عن ملاحقه التشيكي باتريك شيك مهاجم ليفركوزن.

وأضاف لايمر الثاني بعد انفراده إثر تمريرة بينية من سيرج غنابري (19).

وحسم كومان الأمور حين تابع كرة ارتدت من القائم إثر تسديدة البرتغالي رافايل غيريرو، تحرّك بها وسددها من زاوية ضيقة في المرمى (36).

وتابع بايرن سيطرته المطلقة في الشوط الثاني وأضاف الهدف الرابع عبر كيميش بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من غيريرو (56).

وقرر البلجيكي فنسان كومباني مدرب النادي البافاري اخراج عدد من نجومه مثل لايمر، كاين وكومان باكرا تحضيرا لمواجهة ماينتس الأحد المقبل.

وأهدر ماينتس فرصة الصعود إلى المركز الرابع بتعادله المتأخر مع فولفسبورغ 2 2.

سجل لماينتس الكوري الجنوبي لي جاي سونغ (37) ودومينيك كور (40) بعد هدف السبق من ماكسيميليان أرنولد (3) ثم التعادل عبر السلوفاكي دينيس فافرو (89).

وأخفق ماينتس في تحقيق فوزه الأول بعد أربع مباريات اكتفى فيها بنقطتين فقط، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، مقابل 39 نقطة لفولفسبورغ في المركز الثاني عشر.

وبقي لايبزيغ في المركز الرابع على الرغم من تعادله المخيب مع ضيفه هولشتاين كيل 1 1.

سجل لأصحاب الأرض السلوفيني بنجامين شيشكو (74 من ركلة جزاء) بعد تقدم الضيوف بهدف الياباني شوتو ماشينو (44).

ورفع لايبزيغ بتعادله الأول بعد فوزين، رصيده إلى 49 نقطة، فيما لم تكن النقطة مفيدة كثيرا لهولشتاين كيل الذي بقي في المركز السادس عشر بـ22 نقطة.

بدوره، تغلب فرايبورغ على ضيفه هوفنهايم 3 2 محققا انتصاره الثاني تواليا.

سجل لفرايبورغ كل من لوكاس هولر (28 و57) والياباني ريتسو دوان (36)، وماريوس بالتر (45+2) والكرواتي أندري كراماريتش (45+5).

وارتقى فرايبورغ إلى المركز الخامس بـ48 نقطة فيما بقي هوفنهايم في المركز الرابع عشر بـ30 نقطة.

وقاد ميتشل فايزر فريقه فيردر بريمن إلى الفوز على ضيفه بوخوم بهدف من دون رد سجله في الدقيقة 80.