دورة برشلونة: رونه يبلغ النهائي للمرة الأولى

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : سحق الدنماركي هولغر رونه المصنف 13 عالميا، الروسي كارن خاتشانوف الـ27 بمجموعتين 6 3 و6 2، السبت ليبلغ نهائي دورة برشلونة في كرة المضرب (500 نقطة) المقامة على ملاعب ترابية للمرة الأولى في مسيرته.

وسيواجه رونه (21 عاما) الذي أطاح حامل اللقب النروجي كاسبر رود في ربع النهائي الجمعة، الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني أو الفرنسي أرتور فيس الرابع عشر.

وفرض الدنماركي سيطرته على المباراة منذ البداية من دون أن يواجه أي نقطة كسر.

وكسر رونه إرسال خاتشانوف في الشوط السابع من دون خسارة أي نقطة، ثم فعلها مجددا في التاسع لينهي المجموعة الأولى خلال أقل من نصف ساعة.

وفي المجموعة الثانية، كُسر إرسال خاتشانوف المصنف 27 عالميا، مبكرا في الشوط الثاني ليعزز رونه تقدمه إلى 3 0.

وحاول الروسي البالغ 28 عاما تقليص الفارق وأنقذ نقطتي كسر في الشوط السادس، لكن رونه كسر إرساله مجددا في التاسع ليحسم المباراة بضربة متقنة ويبلغ النهائي للمرة الأولى في مسيرته.

وقال رونه بعد الفوز "كانت مباراة رائعة من ناحيتي، لعبت بذكاء وأعتقد أنني وضعت خصمي تحت ضغط كبير".

وأضاف "كنت أعلم أن عليّ اللعب بشكل جيد مجددا، حافظت على وتيرة ضرباتي وتنوعت جيدا وفعلت معظم الأمور بشكل صحيح اليوم، لذلك أنا سعيد جدا".