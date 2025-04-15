وزير المالية أصدر مذكرة تتعلق باجراءات لتصفية التركات دون انتظار التقييم من الوحدة الضريبية المختصة

أصدر وزير المالية ياسين جابر، مذكرة تتعلق بتصفية التركات استنادًا لتقارير الخبراء العقاريين المعتمدين لدى مصرف لبنان وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان حدد فيها ما يترتب على الورثة من إجراءات لدى الدوائر المالية المختصة، خلال ستة أشهر من تاريخ حصول الواقعة سواء للمتوفين أو الموهوب لهم أو المستحقين أو من ينوب عنهم، كما حدّد الآلية التي يجب اعتمادها لتقييم عناصر التركة والنموذج المعتمد لذلك.

وجاء في المذكرة التي أرفقت بنموذج تصريح بالأموال والحقوق التي آلت بطريق الإرث، بأنّه "يمكن للورثة تقديم تقرير خبير عقاري من الخبراء العقاريين المعتمدين لدى مصرف لبنان لتقييم العقارات الداخلة ضمن عناصر التركة، وكذلك تقديم تقرير خبير محاسبة مجاز لتقييم الحصص والأسهم الداخلة ضمن عناصر التركة، ضمن مهلة الستة أشهر الواردة في المادة 21 من قانون رسم الانتقال، ليصار الى تصفية التركة على أساسها دون انتظار التقييم من الوحدة الضريبية المختصة، وذلك على كامل مسؤولية الورثة والخبير المدنية والجزائية".

وأوضحت وزارة المالية، أنّ "على المعنيين والراغبين بالاطلاع على النموذج الدخول الى الموقع الالكتروني للوزارة: www.finance.gov.lb".