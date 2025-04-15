قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة نفذت عمليتَي سرقة لمحل لبيع الأحجار الكريمة في ضهر البيدر

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بعد تعرّض أحد المحال لبيع الأحجار الكريمة في محلّة ​ضهر البيدر​ لعمليّتَي سرقة بواسطة الكسر والخلع، وقد قُدّرت قيمة المسروقات بنحو 17,000 دولار أميركي، أُعطيت الأوامر لكشف هويّة المتورّطين وتوقيفهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الأثر، ونتيجة للتّحرّيات والاستقصاءات المكثّفة الّتي أجرتها مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ التّوصّل إلى تحديد هويّات أفراد عصابة، وهم كلّ من: "ط. ع." (مواليد عام 1987، لبناني)، "أ. ع." (مواليد عام 1981، لبنانيّة) و"خ. ب." (مواليد عام 1975، لبناني)".

وكشفت الشّعبة أنّ "بعد متابعة دقيقة، تمكّن عناصر المفرزة من استدراج المشتبه بهم إلى محلّة ​شتورا​، حيث نفّذت كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفهم. وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على كميّة من المسروقات"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسليم المضبوطات إلى مالكتها، والتّحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، فيما تمّ تعميم بلاغ بحث وتحر بحق أحد المتورّطين الآخرين في العمليّة، والعمل جار لتوقيفه".