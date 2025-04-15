"النشرة": الثانويات الرسمية في حاصبيا ملتزمة بالاضراب

أكدت الثانويات الرسمية في منطقة حاصبيا التزامها بالاضراب لليوم الثاني على التوالي، تجاوبًا مع قرار لجنة روابط التعليم الرسمي، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.

وكان قد حضر الأساتذة إلى صفوفهم فيما بقي الطلاب خارجها بانتظار ما سيصدر عن الجهات المعنيّة لتصل المتأخرات إلى المعلمين.