أكدت الثانويات الرسمية في منطقة حاصبيا التزامها بالاضراب لليوم الثاني على التوالي، تجاوبًا مع قرار لجنة روابط التعليم الرسمي، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.
وكان قد حضر الأساتذة إلى صفوفهم فيما بقي الطلاب خارجها بانتظار ما سيصدر عن الجهات المعنيّة لتصل المتأخرات إلى المعلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الثانويات الرسمية في حاصبيا ملتزمة بالاضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.