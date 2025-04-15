بري: تأجيل الانتخابات البلدية مرفوض ويجب المحافظة على المناصفة في بلدية بيروت

أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنّ تأجيل الانتخابات البلدية "مرفوض قطعاً وليس وارداً على الإطلاق، وبالتالي لا نرى موجباً تقنياً أو لوجستياً أو قانونياً أو سياسياً أو بلدياً لتأجيل الانتخابات حتى ولو لدقيقة واحدة"

وجدّد برّي التأكيد على أنّ "الوقت ليس متاحاً لإجراء أي تعديلات على قانون الانتخابالت البلدية والاختيارية، خصوصاً وأنّ هذه الانتخابات باتت على الأبواب، ومجرّد الدخول في تعديلات للقانون البلدي، قد يفتح الباب على تأجيل الانتخابات وهو ما لا نريده".

وحول الانتخابات البلدية في بيروت، أكّد بري وجوب المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيِّين في مجلس بلدية العاصمة، ويجب على كل الجهات أن تسعى إلى تحقيق هذه الغاية وعدم الإخلال بها.