غارات أميركية على الجوف ومأرب باليمن

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لحركة أنصار الله في اليمن، أن غارات أميركية استهدفت عددا من المناطق في محافظة الجوف شمالي البلاد ومأرب بالوسط.

وأوضحت وسائل إعلام يمنية أن الغارات الأميركية استهدفت الجحف والقدير بمحافظة الجوف، ومديرية بمحافظة مأرب.

وأكدت أن 15 غارة أميركية استهدفت مديريتي رغوان ومدغل في مأرب.

ومنذ 15 آذار الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأميركية مواقع في اليمن بمئات الغارات، مما أدى لمقتل 123 مدنيا وإصابة 247 آخرين على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، حسب بيانات لجماعة أنصار الله.

وتأتي تلك الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الحركة، وهدد بـ"القضاء تماما" عليها.

غير أن "أنصار الله" تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع ضد إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف إسرائيل منذ 18 آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.