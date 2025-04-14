شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون النيابية: الحكومة تقدر مساندة الأغلبية.. والنواب: مش هنبيع بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، حضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، والذي تحدث عن التناغم بين الحكومة ومجلس النواب من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وقال فوزي، خلال اجتماع لجنة التضامن و المخصص لاستعراض إنجازات وزارة التضامن بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، إن الحكومة تقدر مساندة الأغلبية البرلمانية التي تعي جيدا صعوبة المرحلة الراهنة، فالمزايدة سهلة والمسئولية صعبة".

ووجه الوزير الشكر للأغلبية البرلمانية، قائلًا: ما تفعله معنا الأغلبية على العين والرأس، وأشيد فى هذا السياق أيضًا بأداء وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، التي تؤدي كـ"الشعلة".

بدوره عقب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة الأغلبية البرلمانية علي كلمة الوزير قائلا :"نحن ننحاز للدولة المصرية عن قناعة، مشيرا إلى أن البعض يتطلع لتحقيق مكاسب شخصية على جثة الشعب ".

وأضاف "القصبي :" نحن نتطلع لمزيد من التحسن، مش هنبيع بلدنا، لكننا نرحب بالرأي والرأي الآخر".