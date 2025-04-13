دميترييف: التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في قطاع الفضاء سيزدهر

اشار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، الى أن "التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في قطاع الفضاء سيزدهر". وتحتفل روسيا في الـ12 من نيسان من كل عام بيوم الفضاء ذكرى صعود يوري غاغارين إلى الفضاء في مثل هذا اليوم عام 1961، ليكون أول رائد "يعانق النجوم".

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