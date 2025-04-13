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رئيس وزراء اليابان: العالم يواجه تهديدًا بمجموعة من الانقسامات

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أ ب - أوساكا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عبر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، عن أمله في أن يسهم هذا الحدث في استعادة وحدة العالم في ظل ما يعيشه من صراعات وحروب تجارية.
وأوضح خلال كلمته في حفل افتتاح معرض أوساكا، أن العالم، بعد تجاوزه جائحة فيروس ، يواجه اليوم تهديدًا بمجموعة من الانقسامات.

فعاليات معرض أوساكا 2025

وتابع رئيس الوزراء الياباني: وفي مثل هذا الوقت، من المهم جدا أن يجتمع الناس من مختلف أنحاء العالم هنا لمناقشة موضوع الحياة واستكشاف أحدث التقنيات والأفكار والثقافات المتنوعة.
ويفتتح معرض أوساكا 2025 رسميًا اليوم الأحد، تحت شعار "الحياة والعالم والمستقبل".

وتأمل اليابان أن يعزز المعرض الوحدة ويعكس صورة عن مجتمع المستقبل، لكن أجواء الاحتفال تأثرت نوعًا ما بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية.
وهو ما يزيد من التوتر والغموض على الساحة العالمية، خاصة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

معرض أوساكا 2025

وأشار إيشيبا إلى "الحلقة الكبرى" المصنوعة من الخشب، والتي تعد رمزا للوحدة وتحيط بموقع المعرض.
وقال: "آمل بصدق أن يتوحد العالم من جديد من خلال التفاعل بين الدول والزوار داخل هذه الحلقة وخارجها".
وتعد هذه الحلقة الخشبية الضخمة، التي يبلغ ارتفاعها 20 مترا (65 قدما) ومحيطها 2 كيلومتر (2ر1 ميل)، أكبر هيكل معماري خشبي في العالم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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