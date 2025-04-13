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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان: العالم يواجه تهديدًا بمجموعة من الانقسامات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عبر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، عن أمله في أن يسهم هذا الحدث في استعادة وحدة العالم في ظل ما يعيشه من صراعات وحروب تجارية.
وأوضح خلال كلمته في حفل افتتاح معرض أوساكا، أن العالم، بعد تجاوزه جائحة فيروس كورونا، يواجه اليوم تهديدًا بمجموعة من الانقسامات.
ويفتتح معرض أوساكا 2025 رسميًا اليوم الأحد، تحت شعار "الحياة والعالم والمستقبل".
وتأمل اليابان أن يعزز المعرض الوحدة ويعكس صورة عن مجتمع المستقبل، لكن أجواء الاحتفال تأثرت نوعًا ما بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية.
وهو ما يزيد من التوتر والغموض على الساحة العالمية، خاصة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.
وقال: "آمل بصدق أن يتوحد العالم من جديد من خلال التفاعل بين الدول والزوار داخل هذه الحلقة وخارجها".
وتعد هذه الحلقة الخشبية الضخمة، التي يبلغ ارتفاعها 20 مترا (65 قدما) ومحيطها 2 كيلومتر (2ر1 ميل)، أكبر هيكل معماري خشبي في العالم.
وأوضح خلال كلمته في حفل افتتاح معرض أوساكا، أن العالم، بعد تجاوزه جائحة فيروس كورونا، يواجه اليوم تهديدًا بمجموعة من الانقسامات.
فعاليات معرض أوساكا 2025وتابع رئيس الوزراء الياباني: وفي مثل هذا الوقت، من المهم جدا أن يجتمع الناس من مختلف أنحاء العالم هنا لمناقشة موضوع الحياة واستكشاف أحدث التقنيات والأفكار والثقافات المتنوعة.
ويفتتح معرض أوساكا 2025 رسميًا اليوم الأحد، تحت شعار "الحياة والعالم والمستقبل".
وتأمل اليابان أن يعزز المعرض الوحدة ويعكس صورة عن مجتمع المستقبل، لكن أجواء الاحتفال تأثرت نوعًا ما بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية.
وهو ما يزيد من التوتر والغموض على الساحة العالمية، خاصة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.
معرض أوساكا 2025وأشار إيشيبا إلى "الحلقة الكبرى" المصنوعة من الخشب، والتي تعد رمزا للوحدة وتحيط بموقع المعرض.
وقال: "آمل بصدق أن يتوحد العالم من جديد من خلال التفاعل بين الدول والزوار داخل هذه الحلقة وخارجها".
وتعد هذه الحلقة الخشبية الضخمة، التي يبلغ ارتفاعها 20 مترا (65 قدما) ومحيطها 2 كيلومتر (2ر1 ميل)، أكبر هيكل معماري خشبي في العالم.