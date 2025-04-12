مركز الملك سلمان وزع 1,680 سلة غذائية على الأسر اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان تنفيذ مشروع تقديم مساعدات غذائية عاجلة في جممهورية لبنان للعام 2025م بالشراكة مع جمعية الغنى الخيرية، حيث تم توزيع اليوم 1,680 سلة غذائية على الأسر اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية.

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