البيت الأبيض: المناقشات مع إيران كانت إيجابية وبناءة للغاية ورسالتنا أن ترامب يفضل الحل الدبلوماسي

اكد البيت الأبيض بان المناقشات مع إيران كانت إيجابية وبناءة للغاية، ولفت الى ان الجانبين الأميركي والإيراني اتفقا على الاجتماع مرة أخرى يوم السبت المقبل.

وذكر البيت الأبيض بان الاتصال المباشر الذي أجراه المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف اليوم كان خطوة إلى الأمام في تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين، ورسالتنا لايران أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يفضل الحل الدبلوماسي.