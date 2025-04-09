أشار رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، الى أنه "بدأ العد العكسي للانتخابات البلدية في لبنان والتي بات يفترض أن تجري في توقيتها، ونحن اليوم بحاجة إلى إجراء هذا الاستحقاق من دون تأجيل لأي سبب كان، انطلاقاً من اعتبارات عديدة، وهي وجوب احترام الدستور والقانون والمبادئ الديمقراطية واستمرار عمل المؤسسات الرسمية".

كانت هذه تفاصيل خبر تقي الدين: لإجراء الانتخابات البلدية من دون تأجيل احتراما للدستور والقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.