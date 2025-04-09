أكد السفير الروسي لدى واشنط، ألكسندر دارشيف أن "الاجتماع الروسي الأميركي في اسطنبول يسعى للتخلص من إرث إدارة بايدن الثقيل، وسيبحث حلولا للمشاكل المعقدة بين البلدين".
وشدد على أن "الاجتماع الأميركي الروسي في اسطنبول سيبحث استعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية المصادرة".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي لدى واشنطن: الاجتماع الروسي الأميركي في اسطنبول يسعى للتخلص من إرث إدارة بايدن الثقيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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