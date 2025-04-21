سيف بن زايد يعزي في وفاة البابا فرنسيس

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم الاثنين، تعازيه في وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وقال سموّه، في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»: «نتقدم بأحر التعازي والمواساة في رحيل قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فقد كان صوتاً عالمياً فاعلاً للسلام، ورمزاً صادقاً للأخوة الإنسانية، وهو الذي كرّس مسيرته لترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح، وبذل جهوده في بناء جسور الحوار بين الأديان والثقافات، مؤمناً بأن الإنسانية الواحدة هي السبيل إلى عالم يسوده التعايش والرحمة».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «سيظل الراحل مصدر إلهامٍ لكل من يسعى إلى مواصلة دربه في بناء جسور التقارب والسلام نحو مستقبلٍ أكثر عدلاً ورحمة».