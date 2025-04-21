سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الفلبيني

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في أبوظبي، معالي خوانيتو فيكتور ريمولا، وزير الداخلية والحكم المحلي، في جمهورية الفلبين.

وبحث سموه، خلال اللقاء، مع معالي الوزير الضيف عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والعمل القائم بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

كما شهد اللقاء توقيع اتفاقية أمنية بين الإمارات والفلبين بشأن تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة، وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة بين البلدين الصديقين، وبما يؤكد الحرص المشترك على دعم التعاون المؤسسي الدولي الفاعل من أجل تعزيز أمن المجتمعات واستقرارها.

حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، فيما رافق الوزير الفلبيني الضيف، ليليان دي ليون، مساعدة الوزير للشؤون الدولية، وهايدي سي، المساعدة التنفيذية، وعدد من المسؤولين من أعضاء الوفد.