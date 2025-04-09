واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: ويتكوف قد لا يسافر إلى عمان إذا لم تكن المحادثات مباشرة مع الإيرانيين

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي تأكيده أنه "نحتاج إلى تفاهم وحوار شامل ولن نقبل الخداع من قبل الإيرانيين"، مشيرا الى أن "المبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف قد لا يسافر إلى عمان إذا لم تكن المحادثات مباشرة مع الإيرانيين".

وشدد المسؤول على ان "فريق ويتكوف أرسل عبر عمان رسائل يحث فيها على إجراء محادثات مباشرة مع إيران السبت".