مؤشر نيكاي الياباني يهبط 5 بالمئة ومؤشر أسواق المال في تايوان يهبط 5,8 بالمئة بعد دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ

أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن مؤشر نيكاي الياباني هبط 5 بالمئة ومؤشر أسواق المال في تايوان يهبط 5,8 بالمئة، بعد دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ.

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