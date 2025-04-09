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مؤشر نيكاي الياباني يهبط 5 بالمئة ومؤشر أسواق المال في تايوان يهبط 5,8 بالمئة بعد دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ

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مؤشر نيكاي الياباني يهبط 5 بالمئة ومؤشر أسواق المال في تايوان يهبط 5,8 بالمئة بعد دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ

أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن مؤشر نيكاي الياباني هبط 5 بالمئة ومؤشر أسواق المال في تايوان يهبط 5,8 بالمئة، بعد دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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