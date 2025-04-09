"المسيرة": 3 غارات أميركية استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية بعدان في محافظة إب اليمنية

أفادت قناة "المسيرة" اليمنيّة التّابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيّون)، بأنّ "ثلاث غارات أميركيّة استهدفت شبكة الإتصالات في منطقة جبل الشماحي في مديرية بعدان بمحافظة إب اليمنيّة". وكانت قد أشارت في وقت سابق مساء اليوم، إلى أنّ "3 غارات أميركيّة استهدفت منطقةً زراعيّةً غربي مدينة ذمار"، لافتةً إلى "سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى، نتيجة غارات أميركيّة على حي سكني في مدينة مقبل بمديريّة الحوك في محافظة الحديدة".

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