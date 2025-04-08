شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة" تحذر من تزايد المخاطر على الناجين من زلزال ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

زلزال ميانمار

الدمام - شريف احمد - حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تزايد المخاطر على الناجين من زلزال ميانمار، في ظل ضعف النظام الصحي للمستشفيات, وعدم قدرته على استيعاب المرضى والمصابين.وأشار إلى النقص الهائل في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتزايد خطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه بعد تعطل شبكات المياه والصرف الصحي.ودعا البرنامج السلطات في ميانمار إلى تقديم المواد الإنسانية بنزاهة ودون تمييز، ووقف الأعمال العدائية بشكل تام، والتأكد من أن المساعدات التي يتم تنسيقها من قبل السلطات العسكرية، تصل إلى كل المحتاجين.سبق وأفادت احصاءات أصدرتها الحكومة العسكرية في ميانمار، أمس الاثنين، بارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ميانمار وبلغت قوة 7.7 درجة، قبل 10 أيام، إلى ما لا يقل عن 3514 شخصًا، فيما لا يزال 210 آخرين في عداد المفقودين.وجرى الإبلاغ عن معظم الضحايا في مدينة ماندالاي ومحيطها، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، حيث تم تأكيد أكثر من 2100 حالة وفاة.