الرئيس عون استقبل وزير الدفاع اليوناني : انتهاك إسرائيل للقرار 1701 ومندرجات اتفاق وقف النار يهدد الاستقرار جنوبا

ابلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الدفاع اليوناني نيقولاوس دندياز الذي استقبله ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ان "العلاقات اللبنانية- اليونانية متجذرة في التاريخ والتعاون بين البلدين قائم في اكثر من مجال"، مبديا عزمه على "تفعيل هذه العلاقات وتطويرها لما فيه خير البلدين الصديقين اللذين تجمعهما قواسم مشتركة عدة".

وأعرب الرئيس عون عن تقديره "للتعاون القائم بين الجيشين اللبناني واليوناني"، منوها بـ"مساهمة اليونان في القوة البحرية العاملة في "اليونيفيل".

ورحب بأي "دعم تقدمه اليونان للقوى المسلحة اللبنانية، لأنه يشكل دليلا على حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى مستوى متقدم".

واطلع الرئيس عون، دندياز على الوضع في الجنوب والدور الذي يقوم به الجيش المنتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الجيش الاسرائيلي اخيرا، لافتا الى ان "استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية وعدم الانسحاب من التلال الخمسة واعادة الاسرى اللبنانيين يشكل انتهاكا لقرار مجلس الامن الرقم 1701 ولمندرجات الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي، ومن شأنه تهديد الاستقرار في الجنوب".

واشار الرئيس عون الى اللقاء الذي جمعه في باريس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في حضور الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، والمواضيع التي تم التطرق اليها في اطار التعاون بين لبنان واليونان وقبرص.

بدوره، اعرب دندياز الذي عن "سعادته بلقاء الرئيس عون وتهنئته بتوليه مسؤوليته الرئاسية، متمنيا له التوفيق "لا سيما وان انتخابكم احدث ارتياحا واسعا لدى الشعب اللبناني واصدقائه في دول العالم ومنها اليونان".

ونقل دندياز الى الرئيس عون تحيات رئيس الوزراء اليوناني واستعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للقوات المسلحة اللبنانية وفق حاجاتها والاستفادة من الخبرة اليونانية في مجالات عسكرية عدة، والتطور الذي حققته اليونان على صعيد البنى العسكرية.

واشار الى محادثاته مع نظيره ميشال منسى والتي "تقرر فيها زيادة التعاون بين البلدين والبحث في مجالات الدعم من خلال زيارة سوف يقوم بها الوزير منسى لأثينا".

واستقبل الرئيس عون وفدا من شركة المحاماة الاميركية العالمية "سكواير باتن بوغز - برئاسة الشريك وعضو مجلس ادارتها ورئيس قطاعها في منطقة الشرق الاوسط المحامي غسان بلول، ضم كل من رئيس مجلس النواب الاميركي السابق جون باينر، السفير الاميركي السابق بول جونز ودايف شنيتغر الذي شغل منصب كبير موظفي الرئيس باينر سابقا، اضافة الى الشريك والمدير المسؤول عن العلاقات العامة في الشركة "Lobbying" المحامي ادوارد نيوبري ورئيس وحدة المنازعات العالمية المحامي ميتش برغر.

وقد عبر الوفد عن شكره للرئيس عون على استقباله، عارضا للدور المحوري "الذي تؤديه الشركة في تقديم الاستشارات القانونية والاستراتيجية للدول التي تمثلها"، وشدد على "الاهمية الخاصة التي توليها الشركة للبنان"، لافتا الى ان "وجود مكتب للشركة في بيروت، يعكس التزامها دعم لبنان ومواكبته في مسيرة الاصلاح والتقدم".

كما تناول البحث الاوضاع الاقليمية والدولية، مع تأكيد "اهمية موقع لبنان ودوره الحيوي في المنطقة".

واكد الوفد "نجاح العهد بقيادة الرئيس عون"، واضعا كامل امكانات الشركة وخبراتها بتصرفه.

دوره شكر الرئيس عون الوفد على "الاهتمام الذي يبديه للبنان والامكانات التي وضعها بتصرف الدولة اللبنانية"، عارضاً للواقع الراهن في البلاد ولعمل الحكومة "في اطار الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأ مسارها وسوف يستمر لأن هذه الاصلاحات حاجة لبنانية قبل ان تكون مطلبا دوليا".

كذلك التقى الرئيس عون الرئيس العام للرهبنة المارونية الاباتي هادي محفوظ ونائب الرئيس العام الاب جورج حبيقة اللذين وجها دعوة له للمشاركة في سجدة الصليب يوم الجمعة العظيمة في جامعة الروح القدس في الكسليك، وذلك وفق التقليد المعتمد منذ سنوات.

كما استقبل الرئيس عون رئيس مزار سيدة لبنان في حريصا الاب فادي ثابت مع وفد من المزار، وجه اليه الدعوة لحضور القداس الذي يحتفل به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الاحد الاول من شهر ايار الشهر المريمي، في مزار سيدة لبنان في حريصا والذي يصادف في الرابع من ايار.