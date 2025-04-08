من امام مطار العريش..آلاف المصريين يعلنون رفضهم تهجير الفلسطينيين

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت مدينة العريش فى شمال سيناء، احتشاد الآلاف من أبناء المحافظة ومختلف أنحاء الجمهورية فى تظاهرة وطنية حاشدة، عبّروا خلالها عن رفضهم القاطع لأى مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.



وأكد المصريون اصطفافهم خلف القيادة السياسية ودعمهم الكامل لمواقف وقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ضمت الحشود مشاركين من كل فئات المجتمع المصرى من الرجال والنساء والشيوخ والشباب وحتى الأطفال.

ردد المشاركون هتافات منها "لا للتهجير"، و"سيناء ليست بديلاً"، و"فلسطين للفلسطينيين"، و"القضية لا تموت".

أكد المشاركون فى الوقفة دعمهم الكامل لموقف الدولة المصرية التى شددت مرارًا على أن سيناء خط أحمر، وأن القضية الفلسطينية لن تُحل على حساب الأمن القومى المصرى.

ورفع المشاركون الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتؤكد على الموقف الشعبي الثابت تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية.

وجاءت هذه الحشود بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيسين إلى مدينة العريش، ضمن تحركات دبلوماسية وإنسانية تهدف إلى توحيد الجهود الدولية لإغاثة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وأكد عدد من المواطنين المشاركين في التجمّع أن وقوفهم اليوم ليس مجرد انتظار لزيارة رسمية، بل رسالة واضحة إلى العالم بأن مصر، شعبًا وقيادة، تقف دومًا في صف الحق الفلسطيني، وترفض كل أشكال العدوان والتهجير.

وشددوا على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في تحركاته الخارجية، ودوره المحوري في حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على استقرار المنطقة، وقيادة الجهود العربية والدولية لنصرة القضية الفلسطينية.