شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة "الطاقة والتعدين" بحزب الجبهة الوطنية تضع خطة التحرك نحو استدامة الموارد والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الأمانة المركزية للطاقة والتعدين بحزب الجبهة الوطنية أول اجتماعاتها، برئاسة المهندس عبد الله غراب، وبحضور كل من الدكتور مجدي جلال، والجيولوجي فكرى يوسف، الأمينين المساعدين.

شهد الاجتماع استعراض خطة العمل للمرحلة المقبلة، إلى جانب عرض الهيكل التنظيمي للأمانة، بما يضمن التنسيق وتنوع الخبرات اللازمة لتلبية متطلبات العمل وتغطية مختلف الأنشطة المنوطة بالأمانة. وتشمل هذه الأنشطة قطاع الطاقة بكافة أشكاله ومصادره، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية، وتحقيق أعلى قيمة مضافة من خلال خلق مزيج متوازن من الطاقة، يجمع بين المصادر الأحفورية والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن تلبية احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية بصورة مستدامة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بتكامل قطاعات البترول، والثروة المعدنية، والكهرباء، وآليات تعزيز التنسيق والتعاون الفعّال فيما بينها.

وتناول الاجتماع كذلك سبل تعظيم الاستفادة وتشجيع الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، من خلال دراسة التحديات الحالية، والعمل على إيجاد أفضل سبل التعاون والتوافق بين الجهات صاحبة الولاية والحقوق في مجال التعدين.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على أهمية الانعقاد الدوري للأمانة بشكل أسبوعي، على أن يتم الانتهاء في أقرب وقت من إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن السياسات والخطط المقترحة في مختلف جوانب قطاع الطاقة والتعدين، تمهيدًا لعرضها على القيادات العليا بالحزب.