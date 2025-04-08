رجي من دار الفتوى: دريان مفتي التوافق والوفاق

زار وزير الخارجية يوسف رجي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مهنئاً بعيد الفطر السعيد حيث عرض معه التطورات السياسية.

وثمّن رجي "عاليًا مواقف دريان"، واصفاً إياه "بمفتي التوافق والوفاق". وعبّر عن شعوره "بالطمأنينة عند الاستماع إلى كلامه الذي هو أقرب إلى الحِكَم الوطنية"، مشدّداً على "مدى حاجتنا في لبنان إلى مرجعيات من أمثاله".

من جهته تمنى دريان للوزير رجي "التوفيق والنجاح في مهامه، والجهود التي يقوم بها في عمله الدبلوماسي"، مؤكدا له ان "دار الفتوى هي داركم ودار اللبنانيين جميعاً"، متمنيا "الخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".