كشف وزير المال ياسين جابر في تصريح للـLBCI، أن "وفد صندوق النقد أبلغنا انه يفضل إقرار القانونين الإصلاحيين (قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة وتنظيم المصارف) في مجلس النواب قبل التوجّه إلى اجتماعات صندوق النقد في واشنطن في 21 من الشهر الجاري".

كانت هذه تفاصيل خبر جابر: وفد صندوق النقد أبلغنا انه يفضل إقرار قانوني السرية المصرفية وهيكلة المصارف قبل التوجّه لاجتماعات واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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