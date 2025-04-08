استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلين شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال تسعة شهداء من عائلة واحدة، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد ستة فلسطينيين وفقد عدد آخر، جراء قصف الاحتلال منزلًا في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه الخليج 365 الشمالية والشرقية من القطاع.

كما أشارت إلى استشهاد صحفي متأثرًا بجروح بالغة أصيب بها أمس، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

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