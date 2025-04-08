شكرا لقرائتكم خبر عن صور| ثوران بركان في الفلبين.. وعمود من الرماد يرتفع 4 كيلومترات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى ثوران بركان في وسط الفيليبين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى إطلاق عمود من الرماد في السماء بارتفاع أربعة كيلومترات، وسط دعوات لإقفال المدارس المحلية.

ويعد بركان كانلاون واحدًا من 24 بركانًا نشطًا في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وسبق أن ثار في ديسمبر وتسبب بإخلاء قرى حوله.

وكانت المنطقة المحيطة بالبركان في جزيرة نيغروس لا تزال تحت أوامر الإخلاء عندما بدأ البركان بقذف الرماد الثلاثاء.



وأعلن المعهد الفيليبيني لعلم البراكين والزلازل في بيان أن ثوران بركان كانلاون "بدأ عند الساعة 5,51 صباح اليوم"، حيث أطلق "عمودا ضخما منحنيا من الدخان بارتفاع نحو أربعة كيلومترات".

وأفاد المعهد في وقت لاحق أن ثوران البركان توقف عند الساعة 6,47 صباحا (22,47 ت غ الاثنين).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان يتصاعد ببطء نحو السماء.

إجلاء السكن في محيط البركان



وقال جون دي أسيس، المسؤول في خدمة الإنقاذ باحدى بلديات مقاطعة نيغروس أوكسيدنتال، لوكالة فرانس برس "كنا مستعدين للثوران. العائلات التي تعيش ضمن نطاق يراوح بين 4 و6 كيلومترات جرى إجلاؤها خلال الثوران السابق في ديسمبر الماضي".

أضاف "نحن الآن نراقب فقط القرى التي ستتأثر بسقوط الرماد البركاني"، مشيرا إلى أنهم أوصوا "بإلغاء الدراسة والعمل في البلدية".



السكان يتأهبون للإجلاء



وقالت شانيل نيكور البالغة 22 عامًا إنها كانت تنتظر الحافلة التي ستنقلها إلى المدرسة عندما بدأ توران البركان.

أضافت لوكالة فرانس برس "بدا الصوت وكأن صخرة كبيرة سقطت من مكان مرتفع، ثم نظرت إلى الأعلى ورأيت سحابة الرماد تكبر أكثر فأكثر من البركان".

وتابعت "عندما رأيت الرماد شعرت طبعا بالتوتر، ولكن ليس بقدر التوتر أثناء الثوران السابق، لأننا هذه المرة نعرف ما يجب علينا فعله".

وظل مستوى التحذير من المستوى الثالث، من أصل خمسة مستويات، على حاله دون تغيير منذ ثوران ديسمبر.

وفي سبتمبر الماضي، تم إخلاء مئات السكان بعد أن أطلق البركان آلاف الأطنان من الغازات الضارة في يوم واحد.