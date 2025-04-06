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الأمطار الغزيرة تقتل نحو 30 شخصًا في الكونغو الديموقراطية

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واس- كينشاسا 0 تبليغ

الأمطار الغزيرة تقتل نحو 30 شخصًا في الكونغو الديموقراطية

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الدمام - شريف احمد - لقي نحو 30 شخصًا مصرعهم اليوم جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا.
وأوضح وزير الصحة العامة الإقليمي في كينشاسا باتريسيان غونغو أباكازي في تصريح صحفي، أن هناك نحو 30 قتيلًا، بينما أُجلي عدد كبير من الجرحى.
وأضاف أن الأمطار الغزيرة نتجت عنها أضرار جسيمة في الممتلكات، وخسائر فادحة في الأرواح.

الأمم المتحدة

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أن مستشفيات وبنى تحتية مدنية أخرى استُهدفت في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الصراع المتصاعد جراء التمرد الذي تخوضه جماعة "إم 23" المسلحة ضد الحكومة.
وأكدت إحراز مقاتلي "إم 23" بدعم من القوات الرواندية تقدما كبيرًا في المنطقة منذ يناير، حيث استولوا على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين ما دفع مئات آلاف السكان إلى النزوح.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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