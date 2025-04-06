شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تقتل نحو 30 شخصًا في الكونغو الديموقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي نحو 30 شخصًا مصرعهم اليوم جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا.

وأوضح وزير الصحة العامة الإقليمي في كينشاسا باتريسيان غونغو أباكازي في تصريح صحفي، أن هناك نحو 30 قتيلًا، بينما أُجلي عدد كبير من الجرحى.

وأضاف أن الأمطار الغزيرة نتجت عنها أضرار جسيمة في الممتلكات، وخسائر فادحة في الأرواح. الأمم المتحدة وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أن مستشفيات وبنى تحتية مدنية أخرى استُهدفت في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الصراع المتصاعد جراء التمرد الذي تخوضه جماعة "إم 23" المسلحة ضد الحكومة.

وأكدت إحراز مقاتلي "إم 23" بدعم من القوات الرواندية تقدما كبيرًا في المنطقة منذ يناير، حيث استولوا على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين ما دفع مئات آلاف السكان إلى النزوح.