شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 7 هجمات.. أوكرانيا تستهدف البنية التحتية للطاقة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

الضربات الأوكرانية على روسيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت 7 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا، خلال الـ24 الساعة الماضية.وقال البيان "خلال الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 7 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وأضاف البيان "في جمهورية القرم الروسية، هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية، خط الجهد العالي في محطة "أوستروفسكايا - كوفيلنوي".وقال البيان إنه في مقاطعة بريانسك الروسية، هوجمت 3 منشآت للطاقة ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن السكان.ووفقا للبيان، هوجمت أيضا منشآت أخرى في مقاطعتي روستوف وفورونيج الروسيتين، وتضررت نتيجة ضربات القوات المسلحة الأوكرانية.وتابع البيان: "منذ إعلان زيلينسكي أن نظام كييف قد امتثل، حسب زعمه، لاتفاق وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة الروسية، ابتداء من 18 مارس الماضي، لم تتوقف القوات المسلحة الأوكرانية عن مهاجمة منشآت الطاقة الروسية ولو ليوم واحد".