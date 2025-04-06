الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أجرى تقييمًا للوضع على الحدود اللبنانية واستعرض الخطط العملياتية للمراحل المقبلة

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن "رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أجرى اليوم تقييمًا للوضع على الحدود مع لبنان تمهيدًا للأعياد برفقة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 91 وقادة آخرين".

وذكر أفيخاي، بأنه "خلال الجولة التقى رئيس الأركان مع القادة النظاميين وفي الاحتياط الذين يعملون في الجبهة وأبدى تقديره لدورهم. بعد ذلك استعرض الخطط العملياتية للمراحل المقبلة على الصعيديْن الدفاعي والهجومي".

ولفت زامير، أنه "سنواصل المعركة لتعزيز الجهود الدفاعية ونظهر المبادرة والروح الهجومية. علينا تعزيز جنود الاحتياط على كافة الأصعدة"، مضيفاً "الجيش الاسرائيلي لا يسمح للإسرائيليين بالقيام بجولات خلف الحدود الدولية وانما فقط في أراضي إسرائيل وفي الأماكن التي سبق وتم تنظيم جولات فيها في الماضي بناء على الحالة الامنية".