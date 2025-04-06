بعد تعثر المرشح ايلي مسعود في مساره كمرشح قواتي الى رئاسة المجلس البلدي في الجديدة البوشرية السد، ونفور قاعدتي القوات والكتائب في البلدة من مجرد ذكر نجل رئيس البلدية السابق سيزار جبارة، وفشل المرشح اوغست باخوس في خلق موجة شعبية ايجابية، يزداد المشرفون على المطبخ الانتخابي قناعة ان رجل المرحلة الوحيد القادر على انهاء حالة التخبط التي يعانيها هذا الائتلاف هو المحامي بول كنعان. فهو شخصية محببة وجامعة وحاضرة في يوميات البلدة ومكون اساسي من النسيج العائلي في الجديدة البوشرية السد، بموازاة الدور المركزي الذي يلعبه شقيقه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في ادارة وتنظيم المعركة في الجديدة. والاكيد ان المحامي بول كنعان هو الاكثر خبرة في تجاوز الافخاخ التي يواجهها إئتلاف كنعان - القوات - الكتائب، والاكثر قدرة على تشكيل لائحة بالسرعة المناسبة، مع احتمال كبير بان تحسم المعركة بمجرد الاعلان عن ترشحه لان احدا لن يقبل على نفسه ان يترشح ضده.

كانت هذه تفاصيل خبر المعركة في البوشرية تحسم بمجرد اعلان بول كنعان عن ترشحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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