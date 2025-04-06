"النشرة": تصاعد الدخان الأسود من خلف الجدار الفاصل بين كفركلا ومستوطنة المطلة نتيجة حريق أشعله الجيش الإسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "تصاعد الدخان الأسود من خلف الجدار الفاصل بين كفركلا ومستوطنة المطلة نتيجة حريق أشعله جنود الجيش الإسرائيلي".

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