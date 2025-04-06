عملت جرافة اسرائيلية بحماية دبابة نوع ميركافا على رفع سواتر ترابية في محور بركة النقار الى الغرب من بلدة شبعا، في حين قصفت المدفعية الاسرائيلية المرتفعات الجنوبية لبلدة كفرشوبا، والتي تعرضت ايضا لرشقات رشاشة.

كانت هذه تفاصيل خبر جرافة اسرائيلية تعمل على رفع سواتر ترابية في محور بركة النقار الى الغرب من شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.