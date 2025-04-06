كيف تسببت رحلة إلى القطب الجنوبي بإقالة نائبٍ للرئيس الإيراني؟

الرياص - اسماء السيد - أقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أحد نوابه لذهابه في رحلة "فاخرة" إلى القارة القطبية الجنوبية مع زوجته خلال عيد النوروز، رأس السنة الفارسية.

ووصف مكتب الرئيس زيارة شهرام دبيري بأنها "غير مبررة وغير مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة" في إيران.

وانتشرت صورة لدبيري وزوجته وهما يقفان أمام سفينة "إم في بلانسيوس" التي كانت متجهة إلى القارة القطبية الجنوبية بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت غضباً في إيران.

وفي بيان صدر يوم السبت، قال بزشكيان إن دبيري تم عزله من منصبه كنائب لرئيس الشؤون البرلمانية بسبب أفعال "لا يمكن الدفاع عنها"، بغض النظر عما إذا كانت ممولة من جيبه الخاص أم لا.

نوروز: العيد الذي يجمع مختلف الشعوب

وقال بزشكيان "في حكومة تسعى إلى اتباع قيم الإمام علي، وفي ظل ضغوط اقتصادية كبيرة على شعبنا، فإن السفر الباذخ للمسؤولين الحكوميين، حتى عندما يتم تمويله شخصياً، أمر لا يمكن الدفاع عنه".

ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط شديدة، كما يخضع لعقوبات غربية بسبب دعمها لبعض المجموعات مثل حماس وحزب الله، التي صنفتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية.

فيما بلغ معدل البطالة في إيران اعتباراً من أكتوبر 2024 نسبة 8.4 في المئة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ووصل حد التضخم السنوي 29.5 في المئة.

وقال بزشكيان إن تصرفات دبيري "تتناقض بشكل صارخ مع مبدأ البساطة الذي يعد من المبادىء الأهم لمن في مواقع السلطة".

منظر لنهر شوزسميث الجليدي على جزيرة هورسشو خلال البعثة العلمية الوطنية التاسعة للقطب الجنوبي، والتي تعمل تحت الرئاسة التركية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، بالتنسيق مع معهد توبتاك مام للأبحاث القطبية ومقره تركيا في أنتاركتيكا في 18 فبراير 2025. - Getty Images

وبحسب ما ورد فإن تكلفة رحلة القارة القطبية الجنوبية على متن السفينة تبلغ 6685 دولاراً أميركياً.

وعادة، يقوم العلماء والمستكشفون المتمرسون بزيارات إلى أبرد قارة وأقلها سكاناً في العالم.

مع ذلك، ازدادت شعبية الرحلات السياحية البحرية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، استُخدمت السفينة التي ظهرت في صورة دبيري من قبل البحرية الملكية الهولندية لأغراض بحثية عسكرية ومدنية بين عامي 1976 و2004.

ولم يتضح بعد ما هي حزمة الرحلة الاستكشافية التي اختارها دبيري أو وسيلة النقل التي استخدمها من إيران إلى القارة القطبية الجنوبية.

في إحدى باقات السفر العديدة المتاحة عبر الإنترنت، يتعين على المستكشفين الصعود والنزول من أوشوايا، إحدى أقصى النقاط جنوباً في الأرجنتين، وتبعد المدينة حوالي 3079 كيلومتراً عن بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين.

انتُخب الرئيس الإيراني العام الماضي بعد تعهده بإنعاش الاقتصاد وتحسين الحياة اليومية للإيرانيين، وخلف إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية .

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن العديد من أنصار بزشكيان حثوه على إقالة دبيري من منصبه بعد أن شعرت عدد كبير من الناس بالاستياء من الرحلة.