مسعد: أيّ خطة إنقاذ يجب أن تضع حقوق المودعين في صدارة الأولويات

أكد النائب شربل مسعد، في تصريح له، أنّ "أموال المودعين المنهوبة هي حق مقدس لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف، وهي أولوية لا تحتمل المماطلة أو التسويف".

وأشار إلى أنّ "منذ اليوم الأول لانتخابنا، نزلنا إلى الساحات ورفعنا الصوت عالياً دفاعاً عن حقوق الناس، ووقفنا إلى جانب المودعين في وجه الظلم والإجحاف، وعملنا التشريعي في المجلس النيابي يثبت ذلك من خلال اقتراحات القوانين والمواقف الداعمة لاسترجاع هذه الحقوق".

ودعا مسعد الحكومة إلى "الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، والعمل الجاد على وضع خطة واضحة وشفافة تضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومحاسبة المتورطين في الانهيار المالي"، كما شدد على أن "أي خطة إنقاذ أو تفاوض مع الجهات الدولية يجب أن تضع حقوق المودعين في صدارة الأولويات، لأن العدالة لا تُبنى على أنقاض معاناة الناس".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك إنقاذ حقيقي من دون عدالة، ولا عدالة من دون استعادة حقوق الناس ومحاسبة المتسببين بانهيار الاقتصاد وسرقة جنى عمر اللبنانيين".