"الجزيرة": 46 قتيلًا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة

أفادت قناة "الجزيرة" القطرية، عن سقوط 46 قتيلًا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وفجر الأحد، قُتل وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات على خان يونس ومدينة غزة، في وقت توسّع فيه قوات الجيش الإسرائيلي توغلاتها في القطاع.

وفي رفح، تواصل القصف على المدينة والمناطق المتاخمة لها، حيث تزج قوات الجيش الإسرائيلي بالمزيد من القوات في إطار توغل مستمر منذ أيام.

وفي الأيام القليلة الماضية، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة عسكريون بتصعيد الحرب على قطاع غزة بذريعة الضغط على حركة "حماس" للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

ومنذ استئناف الحرب على القطاع يوم 18 آذار الماضي بعد وقف لإطلاق النار دام لمدة شهرين، قُتل أكثر من 1300 فلسطيني وأصيب ما يزيد عن 3 آلاف آخرين، وفق بيانات رسمية فلسطينية.