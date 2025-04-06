كرم: التطبيع مع إسرائيل غير مطروح ولن تكون هناك أي حرب جديدة

ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، أنّ الموفد الأميركية مورغان أورتاغوس "أكدت مراراً قبل وصولها إلى بيروت أنه على اللبنانيين أن يعملوا من أجل استعادة الدولة ودور المؤسسات والعمل على تحقيق كل الإصلاحات المطلوبة من أجل إنقاذ لبنان، لأن أي دعم دولي سيكون مرهوناً بمدى دعم اللبنانيين لأنفسهم في الدرجة الأولى".

ورأى كرم، في حديث لصحيفة "الديار"، أنّ "اتفاق وقف النار ما زال قائمًا، ولبنان ملتزم به، وهو يفرض نفسه على المشهد الأمني الكامل".

وبالنسبة للمطلب الأميركي بضرورة تشكيل ثلاث لجان للتفاوض مع إسرائيل، وكيفية تعاطي الدولة مع هذا الملف، رفض النائب كرم الحديث عن الموقف الرسمي الذي تم إبلاغه إلى الموفدة الأميركية بالأمس، إذ إن "الجواب الرسمي ما زال غير معلن من قبل رئاسة الجمهورية".

وأكّد أن "أي تطبيع مع إسرائيل غير مطروح، وذلك على الرغم من كل الضجّة المثارة حول هذا الموضوع، والتي تتحدّث عن ضغوط أميركية على لبنان من أجل التطبيع مع إسرائيل".

ورداً على سؤال، حول المطلب الأميركي المتعلّق بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، اعتبر النائب كرم، أن "هذا المطلب هو جدّي جداً، ولا مجال للتهاون فيه، وهو شرط أساسي لحصول لبنان على الدعم والمؤازرة من المجتمعين الدولي والعربي من أجل مواجهة ما ينتظره من تحديات، ذلك أنه إن لم يتم نزع هذا السلاح خلال فترة زمنية محدّدة، فلن يحصل لبنان على أي مساعدة من الخارج".

وعن احتمالات عودة الحرب من جديد بعد الغارات الأخيرة على الضاحية الجنوبية، ذكر كرم، أنه "لن تكون هناك أي حرب جديدة، وما يحصل لا يعدو كونه ضربات واغتيالات، بمعنى أن ما نشهده هو استمرار للوضع الحالي، مع احتمال تصعيد محدود ربما، ولكنه لن يصل إلى مستوى الحرب".