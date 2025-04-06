أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، لقناة "الجزيرة"، "أنّنا غاضبون بشدة إزاء مقتل المسعفين في رفح، ونتوقع تحقيقا ومحاسبة للمسؤولين".

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الخارجية البريطانية لـ"الجزيرة": نتوقع تحقيقا ومحاسبة للمسؤولين عن قتل مسعفين في رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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