وزير خارجية بنما: نريد علاقة قائمة على الاحترام مع أميركا

أوضح وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز آتشا، أن بلاده تأمل في الحفاظ على علاقة "قائمة على الاحترام" مع الولايات المتحدة الأميركية، في ظل التهديدات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب باستعادة قناة بنما.

وتأتي تصريحاته قبل زيارة مقررة لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأسبوع المقبل، مع اتهامات الإدارة الأميركية للصين بالتدخل في القناة.

وأضاف مارتينيز آتشا عقب مكالمة هاتفية مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، "ناقشنا الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، والاتّجار بالمخدرات، وقضايا أخرى"، مضيفا "كان تبادلا ودّيا وبنّاء".

وتابع وزير الخارجية البنمي "أكدتُ مجددا أن كل أشكال التعاون من جانب بنما ستكون في إطار دستورنا وقوانيننا ومعاهدة حياد القناة".

والولايات المتحدة والصين هما أكبر مستخدمين لقناة بنما التي تمر عبرها خمسة بالمئة من التجارة البحرية العالمية، ما يمنحها أهمية اقتصادية وجيوستراتيجية حيوية.

وافتتحت الولايات المتحدة القناة عام 1914، وهي تحت سيطرة بنما منذ عام 1999.