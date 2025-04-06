شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يهنئ النائب محمد أبو العينين برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بكامل أعضائه ومؤسساته، بخالص التهاني والتبريكات إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري وعضو مجلس أمناء التحالف ورئيس لجنة التسويق والإعلام بالتحالف الوطني، بمناسبة انتخابه بالإجماع رئيسًا لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد التي عقدت في إسبانيا على مدار اليومين الماضيين، وبحضور الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورؤساء وممثلي برلمانات 38 دولة.

وقال التحالف الوطني إن هذا الاختيار بالإجماع، والذي جاء خلال الجلسة التي أعلنت فيها فرانسينا آرمنغول، رئيسة البرلمان الإسباني، رئاسة مصر للدورة البرلمانية الجديدة خلال شهر يونيو القادم خلفًا لإسبانيا، يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها النائب محمد أبو العينين على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد على دوره البارز في دعم قضايا المنطقة وتعزيز التعاون بين دولها. كما يعكس هذا الاختيار تقديرًا لدور مصر المحوري في المنطقة.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعمه الكامل للنائب محمد أبو العينين في مهمته الجديدة، متمنيًا له التوفيق والسداد في تحقيق أهداف الاتحاد، وتعزيز التعاون بين دول المتوسط، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

كما ثمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهود النائب محمد أبو العينين في خدمة المجتمع المصري، ودوره الفعال في دعم العمل الأهلي والتنموي، من خلال عضويته في مجلس أمناء التحالف.