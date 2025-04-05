احتجاجات جديدة ضد ترمب وماسك

تستعد أكثر من 150 منظمة في الولايات المتحدة لتنظيم احتجاجات واسعة النطاق تحت شعار «ابتعدوا عنا!»، رفضًا لسياسات الرئيس دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك، اللذين يتهمهما المحتجون بتقويض مؤسسات الدولة، والعبث بالحقوق المدنية والاقتصادية.

المظاهرات، التي يُتوقع أن تضم 1200 فعالية في جميع الولايات الخمسين، ستنطلق من «ناشيونال مول» في واشنطن العاصمة، وتمتد إلى عواصم الولايات والمدن الكبرى بمشاركة منظمات حقوقية ونقابات عمالية ونشطاء في قضايا الهجرة والمناخ.

إجراءات الإدارة

تأتي هذه الاحتجاجات ردًا على إجراءات الإدارة التي شملت طرد الآلاف من الموظفين الفيدراليين، إغلاق مكاتب للضمان الاجتماعي، وقف تمويل برامج صحية، وتسريع ترحيل المهاجرين. ويُحمّل منظمو التظاهرات الرئيس ترمب وإيلون ماسك مسؤولية هذه السياسات، ولا سيما بعد تولي ماسك رئاسة إدارة «كفاءة الحكومة»، وهي هيئة مستحدثة تسعى إلى تقليص الجهاز البيروقراطي وتوفير التكاليف.

وماسك، الذي يملك شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» ومنصة إكس«، يزعم أن دوره الجديد يهدف لتوفير مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، بينما يراه المنتقدون محاولة لتعزيز نفوذ القطاع الخاص على حساب الوظائف والخدمات العامة.

ظهور الأمل

من جهته، رد البيت الأبيض ببيان قال فيه إن»الرئيس ترمب ملتزم بحماية برامج الرعاية الاجتماعية والطبية«، واتهم الديمقراطيين بمحاولة توسيع هذه الخدمات، لتشمل مهاجرين غير شرعيين، مما قد يؤدي إلى انهيار النظام، حسب تعبيره.

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد احتجاجات ضد ترمب أو ماسك، فإن المنظمين يأملون أن تكون المظاهرات الأكبر منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير، وأن تعيد الزخم الذي شهدته احتجاجات «مسيرة النساء» عام 2017 و«حياة السود مهمة» عام 2020.