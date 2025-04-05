حيدري: الجيش الإيراني من أقوى جيوش العالم ولن نسمح للعدو أبدًا بارتكاب أي شر ضد بلدنا

شدّد قائد القوّات البرّيّة في الجيش الإيراني العمید كيومرث حيدري، على أنّ "جاهزيّتنا أصبحت اليوم في أعلى مستوى، حيث يمكننا إرساء الأمن المستدام في بلدنا، وذلك على عكس القوّات المسلّحة في الدّول المحيطة بنا".
وأشار في تصريح، إلى أنّه "ليس لدينا أي اعتماد على الأجانب في قطاع الصّناعات الدّفاعيّة. فجميع أسلحة فروع القوّات البرّيّة الـ23 للجيش إمّا يتمّ تصنيعها في القوّات نفسها، أو يتم توفيرها من قبل وزارة الدّفاع، وهذا مؤشّر على الاكتفاء الذّاتي للبلاد".
وأكّد حيدري، "أنّنا متمسّكون بنظام ولایة الفقيه، ولن نسمح للعدو أبدًا بارتكاب أي شرّ ضدّ البلاد"، لافتًا إلى أنّ "إيران لديها خطّة ثلاثيّة لإغلاق والسّيطرة على حدودها، وأنّ هناك تقدّمًا جيّدًا تحقّق في هذا الصّدد". وركّز على "أنّنا اليوم في مكان من القدرة يمكّننا من ابتكار تكتيكات وتقنيّات جديدة، في حين أنّ العدو يجهلها. وبناءً على ذلك، يمكننا أن نقول إنّنا أحد أقوى الجيوش وأكثرها كفاءة في العالم".
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