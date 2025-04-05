الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 1265 جنديًا

كشفت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ مجموع الخسائر البشريّة الأوكرانيّة خلال آخر 24 ساعة، بلغ نحو 1265 جنديًّا، بينما استهدفت الضّربات الرّوسيّة تجمّعات لقوّات كييف في 147 منطقة.

وأوضحت في تقرير يومي، أنّ "في محور بيلغورود، ضربت تشكيلات مجموعة قوّات "الشّمال" قوّات معادية في أراضي مقاطعة سومي، حيث فقد العدو نحو 75 جنديًّا. وحسّنت تشكيلات مجموعة قوّات "الغرب" وضعها على طول الخطّ الأمامي، واستهدفت بنيرانها قوّات العدو في خاركوف، حيث وصلت الخسائر الأوكرانيّة إلى نحو 250 جنديًّا".

وذكرت الوزارة أنّ "تشكيلات مجموعة قوّات "الجنوب" حسّنت وضعها التّكتيكي في دونيتسك، مكبّدةً الجيش الأوكراني خسائر تجاوزت 300 جندي. كما واصلت تشكيلات مجموعة القوّات تقدّمها في "الوسط" عمق دفاعات العدو في دونيتسك، حيث فقد الجيش الأوكراني نحو 435 جنديًّا".

وأشارت إلى أنّ "تشكيلات مجموعة قوّات "الشّرق" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وفقد الجيش الأوكراني هناك نحو 140 عسكريًّا، فيما سيطرت تشكيلات مجموعة قوّات "دنيبر" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمةً، واستهدفت قوات معادية في زابوروجيه، حيث تمّ القضاء على نحو 65 جنديًّا أوكرانيًّا".

كما لفتت إلى أنّه "تمّ إصابة مرافق بنية تحتيّة لمطار عسكري أوكراني، مستودعات ذخيرة للأسلحة الصّاروخيّة المدفعيّة، مؤسّسة لتجميع الطّائرات المسيّرة، إضافةً إلى تجمّعات للقوّات والمعدّات العسكريّة التّابعة للجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".