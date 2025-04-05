الجيش: توقيف 6 مواطنين في حي السلم وصور وعند حاجز المدفون لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 5/4/2025، ضمن إطار التّدابير الأمنيّة، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في منطقة ​حي السلم​- الضّاحية الجنوبيّة، وأوقفت المواطنين: (م. ش.)، (ع. ش.)، (و. ق.) و(م. ظ.)، لإطلاقهم النّار وارتكابهم أعمال سلب بقوّة السّلاح؛ وضبطت في حوزتهم أسلحةً وذخائر حربيّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "دوريّةً من مديرية المخابرات أوقفت أيضًا في مدينة ​صور​، المواطن (ا. د.) وهو أحد أعضاء عصابة تمارس السّطو المسلّح والسّلب وفرض الخوّات، وتَعْمَد إلى ترويع المواطنين في مدينة صور وضواحيها"، موضحةً أنّ "الموقوف مطلوب لإطلاقه النّار على أحد الأشخاص وإصابته بجروح، وضُبطت في حوزته أسلحة حربيّة وكميّة من الذّخائر".

وكشفت المديريّة أنّ "كذلك، أوقفت وحدة من الجيش عند ​حاجز المدفون​- الشّمال، المواطن (ي. ي.) لحيازته كميّةً من المخدرات"، مبيّنةً أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".