وزيرة الإتصالات العراقية: قدمنا طلبًا لحظر تطبيق "تيك توك" وننتظر قرار البرلمان

أكّدت وزيرة الإتصالات العراقيّة هيام الياسري، أنّ "من أبرز أولويّاتنا خلال العام 2025، استكمال الرّخصة الوطنيّة للهاتف النّقّال بتقنيّة الجيل الخامس، وكذلك نشر الكابل الضّوئي وإيصاله إلى أكبر عدد من المستخدمين لتحسين خدمة الإنترنت، ومغادرة خدمة الواي فاي"، مشيرةً إلى "أنّنا نعمل على تفعيل مشاريع الترانزيت والكابل الضّوئي، الّتي جعلت دولًا عالميّةً وشركات عالميّة كبرى تضع أنظارها على الممرّ العراقي".

ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّنا قدّمنا سابقًا طلبًا رسميًّا من أجل حظر تطبيق "​تيك توك​"، بعد تقديم آلاف المناشدات من أغلب العوائل العراقيّة حول ضرورة إيقاف التّطبيق وحظره، لأنّ فيه الكثير من الأمور الّتي لا تليق بشعبنا وعوائلنا"، مشدّدةً على "أنّنا لسنا نحن فقط أصحاب القرار، إذ قدّمنا طلبًا ولكن لم نجد تفاعلًا، ونتمنّى من البرلمان العراقي إصدار قرار بذلك ونحن سنطبّقه".