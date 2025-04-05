الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50669 شهيدا و115225 مصابا

اعلنت وزارة الصحة بغزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50,669 شهيدا و115,225 مصابا منذ 7 تشرين الاول 2023".

واشارت الى "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 18 آذار إلى 1,309 شهداء 3,184 مصابا".